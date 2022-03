Ministerul de Externe al R. Moldova: Așa-zisul „referendum” privind statutul peninsulei Crimeea, ilegal

22:10

Președintele României, Klaus Iohannis și președintele Bulgariei, Rumen Radev, au discutat, marți, 15 martie 2022, în cadrul unei întrevederi la București, și despre situația din Republica Moldova în contextul crizei refugiaților din Ucraina. Cei doi șefi de stat au vorbit despre demersurile întreprinse pentru acordarea sprijinului umanitar, inclusiv prin operaționalizarea centrului logistic de la Suceava, care colectează și transferă în Ucraina și, dacă este cazul, în Republica Moldova, ajutorul umanitar internațional. „Este foarte posibil ca fluxurile de refugiați să crească. De aceea, am discutat cu Președintele Radev cele mai bune modalități de coordonare astfel încât să facem față cu bine acestei crize fără precedent. Am discutat și despre situația din Republica Moldova și am prezentat sprijinul acordat de România în gestionarea fluxurilor crescute de refugiați, precum și a altor provocări cărora Chișinăul trebuie să le facă față. Am subliniat astfel necesitatea ca Uniunea Europeană, alături de toate statele membre, să acorde sprijin în acest sens Republicii Moldova, precum și în ceea ce privește creșterea rezilienței sale”, a declarat președintele Klaus Iohannis. Amintim că președintele Bulgariei, Rumen Radev, a efectuat marți o vizită oficială în România. El a fost primit, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Articolul Republica Moldova, subiect de discuție între președintele României și președintele Bulgariei apare prima dată în InfoPrut.