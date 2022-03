VIDEO Zemfira a lansat un nou clip, cu imagini din timpul războiului din Ucraina

Interpreta Zemfira, una dintre cele mai celebre din Federația Rusă, a lansat un clip nou la piesa mai veche „Не Стреляйте” (Nu trageți). În clip au fost utilizate imagini de pe câmpul de luptă, dar și din timpul reținerilor la protestele anti-război din Moscova. În clip au fost utilizate imagini preluate de la Radio Svoboda, […] The post VIDEO Zemfira a lansat un nou clip, cu imagini din timpul războiului din Ucraina appeared first on NewsMaker.

