Cancelarul german a reiterat refuzul NATO de a interveni militar în Ucraina

Un adăpost antiaerian aflat sub un teatru din orașul Mariupol, oraș aflat sub asediu, a rezistat la ceea ce Ucraina susține că a fost un atac aerian din partea forțelor rusești și se pare că sub dărâmături sunt blocate mai multe persoane, potrivit declarațiilor de joi ale biroului primarului, transmite REUTERS, citat de Rador. Ucraina […]