Rusia susține că a plătit o datorie de 117 milioane de dolari, în ciuda faptului că are activele blocate de sancțiuni

22:50

OMS: Nou variantă a coronavirusului, Deltacron, are un nivel redus de circulaţie Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a observat că noua variantă a coronavirusului, detectată în trei ţări europene - Franţa, Ţările de Jos şi Danemarca, care combină tulpinile Delta şi Omicron şi a fost denumită „Deltacron”, are un nivel redus de circulaţie, relatează EFE. În acelaşi timp, OMS nu respinge posibilitatea ca această impresie iniţială să fie legată de o scădere drastică a numărului de teste pentru CO...