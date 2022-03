Deputații au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina

09:30

Statele Unite au acuzat miercuri Rusia şi China că răspândesc ‘în mod intenţionat’ ‘minciuni’ despre presupuse laboratoare americane de arme biologice şi chimice în Ucraina, spunând că se tem că Rusia foloseşte astfel de arme interzise, notează AFP. ‘Kremlinul răspândeşte pur şi simplu în mod intenţionat minciuni potrivit cărora Statele Unite şi Ucraina desfăşoară activităţi ...The post Arme chimice în Ucraina: Washingtonul acuză Moscova şi Beijingul că răspândesc ‘minciuni’ first appeared on Radio Orhei.