Judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani și nu vor mai avea imunitate generală

16:15

Trei loturi de ajutoare de la companii private din România şi o organizație neguvernamentală internațională au ajuns ieri în Republica Moldova pentru a fi distribuite refugiaților din Ucraina. Despre aceasta a anunțat astăzi, într-o conferinţă de presă, secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, care este şi şeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei, transmite MOLDPRES. ...The post Republica Moldova continuă să primească loturi de ajutoare pentru refugiați first appeared on Radio Orhei.