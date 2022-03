Turismul rural din Maramureș, afectat de războiul din Ucraina: oamenii ne întreabă de cazare, dar vor să știe distanța până la graniță

20:00

Faceți cunoștință cu Dorin, are 19 ani și s-a născut în cămașă! Tânărul a supraviețuit miraculos după ce a căzut de la etajul patru al blocului unde locuiește. Din nefericire, a rămas imobilizat la pat – băiatul nu poate merge, fiindu-i afectat aparatul locomotor. “Mi-am dat seama că Dumnezeu are un alt plan pentru […] Articolul Caz social: “Mi-am dat seama că Dumnezeu are un alt plan pentru mine”. DORIN, un tânăr de 19 ani din Capitală are un mare vis: “Vreau să merg!” apare prima dată în ea.md.