Ucraina: 2/3 din rachetele lansate de Rusia au lovit clădiri civile

Ucraina a făcut apel la o armată globală de experți în IT care să ajute țara în lupta împotriva lui Vladimir Putin. Aproximativ 300.000 de voluntari au răspuns apelului. The Guardian a vorbit cu câțiva dintre aceștia. Kali a învățat să folosească tehnologia jucându-se pe telefonul bunicului său. Acum, adolescentul elvețian încearcă să paralizeze prezența digitală a guvernului rus și a căii ferate din Belarus. Kali și alți […]