Ekaterina Andreeva sugerează că este împotriva războiului, dar declară că știrile de la Pervîi Kanal „nu mint” (VIDEO)

Am ajuns la salonul de artă MoldEco înainte de ora stabilită. Inscripția de pe ușă mi-a dat de înțeles că e deschis, așa că am pășit. Prima impresia a fost că am intrat într-un muzeu sau (ca să fiu mai precisă) că am nimerit, așa, în toiul zilei de muncă, la o expoziție de pictură. Pe lângă tablourile frumos înrămate și atârnate pe pereții deschiși la culoare, încăperea aceea îmi dădea senzația că respiră. Iar odată cu ea, am început să respir și eu din aerul pe care mi-l oferea din belșug. În jur mirosea a curat. Am remarcat îndată că deși mă aflam într-un magazin care vinde tot felul de obiecte de artă, nimic nu-mi amintea de kitch, nimic nu părea prea mult. Toate lucrurile erau aranjate într-o modestie nețipătoare, și ademeneau să fie admirate pe rând, așa cum ademenesc și inspiră bujorii aprinși în obrajii unei fete care simte pentru prima dată fiorii iubirii pure.