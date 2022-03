Ucraina, complet întunecată pe timp de noapte. Imagini din satelit

15:40

Cel puțin zece oameni care stăteau la coadă să cumpere pâine au fost uciși de un bombardament rusesc în această dimineață în Cernihiv, potrivit ambasadei americane la Kiev și unui corespondent al unei publicații ucrainene, transmite hotnews. Pe rețelele de socializare au fost postate și imagini cu urmările atacului (imagini cu posibil impact emoțional): In #Chernihiv, in one of the commuter towns, at about 10:00 am Russian troops shot people standing in a line for bread, as the Suspilne's corres...