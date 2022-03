Armata Ucrainei se fortifică. SUA oferă 800 mil. dolari

11:30

O navă cargo a companiei Evergreen a rămas blocată în largul coastei de est a Statelor Unite ale Americii. În prezent, gărzile încearcă să o deblocheze. Incidentul se întâmplă la numai un an de când, un vas Ever Given care aparține aceluiași transportator a blocat timp de aproape o săptămână Canalul de Suez, perturbând comerţul […] Articolul O navă a companiei Evergreen a rămas blocată în largul coastei de est a SUA apare prima dată în Bani.md.