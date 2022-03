Teatrul din Mariupol a fost bombardat

22:00

Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o reacție, după ce APCE a declarat Transnistria „zonă ocupată de Federația Rusă”.„ Am spus și am cerut întotdeauna retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Am cerut și cerem lichidarea munițiilor din stînga Nistrului și în continuare pledăm pentru soluționarea pașnică a acestui conflict și vom face totul pentru ca să găsim și să putem pune în