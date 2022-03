video | Ruşii ar fi ucis bătrân în Mariupol: Un tanc a tras fără motiv asupra civilului ucrainean

16:10

Starea emoțională a președintelui rus Vladimir Putin este „normală", dar ziua sa de lucru este „extrem de neregulată", susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusă de presă Interfax. „Președintele are o zi de lucru în sensul deplin al cuvântului, el are o zi de lucru extrem de neregulată", a spus