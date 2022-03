Decizie istorică. Începând cu ziua de astăzi R. Moldova și Ucraina sunt parte a rețelei de energie electrică a Europei

08:20

„Contradicţii fundamentale" persistă în negocierile ruso-ucrainene, care vor continua prin videoconferință, miercuri, 16 martie, a 3-a zi la rând. Dar un „compromis" este încă posibil, a scris pe Twitter marţi, 15 martie, consilierul Preşedintelui ucrainean, Mihailo Podoliak. We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly