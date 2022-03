Moldova și Spania ar putea semna în scurt timp un acord în domeniul protecției sociale

10:30

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de supt ceruri îşi are ceasul lui.2. Nașterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor sădite îşi are vremea ei.3. Uciderea îşi are vremea ei, şi tămăduirea îşi are vremea ei; dărîmarea îşi are vremea ei, şi zidirea îşi are vremea ei;4. plînsul îşi are vremea lui, şi rîsul îşi are vremea lui; boc