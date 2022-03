De la începutul războiului, în Ucraina s-au înregistrat peste 10 mii de căsătorii

12:30

De la crearea lor, tehnologiile au fost cele care ne-au îmbunătățit calitatea muncii, au ajutat ca oamenii să progreseze social și economic, au încurajat la solidaritate și au susținut demersul de a crea o lume durabilă. Aproape toate aspectele vieții au la bază știința și tehnologia – de la salvarea de vieți omenești și îmbunătățirea siguranței publice până la prevenirea dezastrelor și dezvoltarea industriei alimentare. Indiferent de circumstanțe și modul în care vedem viitorul astăzi, tehnologiile continuă să ne sprijine pentru a schimba cursul istoriei și a modela ziua de mâine. De aceea , comunitatea TEKWILL, are motive întemeiate să spună: „Tech will go on!”