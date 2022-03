VIDEO// Ministrul Economiei: Hrișca ar putea în scurt timp să dispară de pe rafturile magazinelor

10:40

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost plasat din nou sub control judiciar, prin decizia Curții de Apel Chișinău. Magistrații au admis recursul procurorilor, care au contestat hotărârea primei instanțe. „Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului desemnat de CSP și au dispus prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control […]