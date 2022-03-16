Прививки от COVID-19 за сутки сделали более 280 человек

Новости Приднестровья, 16 martie 2022 10:20

150 человек приднестровцев прошли ревакцинацию

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Решение Оперштаба от 7 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
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4 martie 2022
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Анонс мероприятий на 5 марта Новости Приднестровья
10:00 Кукольный спектакль «Царевна-лягушка» для детей   Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 10:00-17:00 Выставка-комплимент «Оратория во славу женщины» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 10:00, 12:00, 14:00 Цикл занятий для детей: мастер-класс «Шапка Гугуцэ» по созданию теневого настольного театра; театрализованная кукольная сказка «Легенда о Мэрцишоре»; занятия с детьми проекта «Творческий калейдоскоп»       ...
3 martie 2022
18:10
Председателем «Динамо-центра» избран Виталий Нягу Новости Приднестровья
Физкультурно-спортивное общество было создано под эгидой Министерства внутренних дел в 2003 году
17:50
Анонс мероприятий на 4 марта Новости Приднестровья
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#КЭБ_Итоги. Мир сошел с ума? Разговор с психиатром Новости Приднестровья
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Оперштаб при Президенте: Волна заболеваемости идёт на спад Новости Приднестровья
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10:30
Хранители истории. Госархив: итоги-2021 Новости Приднестровья
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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