DOC/ Harta războiului. ISW: În ultimele 24 de ore Rusia a continuat asupra principalelor orașe ucrainene

22:10

Președintele american Joe Biden, anunță că a semnat un proiect de lege care include acordarea unei finanțări „istorice” Ucrainei, de peste 13,6 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter a președintelui SUA. I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic...