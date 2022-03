UE a publicat lista bunurilor confiscate de la oligarhii ruşi

07:00

Curtea de Apel Chișinău a dat curs solicitării procurorilor și i-a aplicat procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, măsura preventivă sub formă de control judiciar. Amintim că acum o săptămână, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a respins cererea procurorului Victor Furtună privind prelungirea măsurii de arest sub formă de control judiciar pentru Stoianoglo. În acest sens, procurorului general suspendat