Moldoveni stabiliti in Rusia. Panica si disperare simt in aceasta perioada multi dintre cetateni care traiesc in Rusia - VIDEO

Moldoveni stabiliti in Rusia. Panica si disperare simt in aceasta perioada multi dintre cetateni care traiesc in Rusia - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md