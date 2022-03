Atenție! De mâine, la intrarea în Republica Moldova se va permite fără restricții de ordin epidemiologic

13:30

Patronii lui Manchester United vor să "pună la pământ" legendarul Old Trafford și să construiască alt stadion Familia Glazer are planuri mari cu Manchester United. Patronii americani ai "diavolilor" vor să demoleze actualul Old Trafford și să construiască o nouă arenă. Potrivit presei britranice, totul face parte dintr-un "plan de renovare radicală", așa cum îl numesc patronii americani. Legendara arenă, care are 112 ani și pe care Joel Glazer a numit-o "inima și sufletul echipei", a trecut prin...