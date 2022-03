Rata națională de imunizare împotriva COVID-19 a ajuns la 31%

16:20

În lumina noii legi draconice anti-presă impusă de Rusia, jurnaliştii încetează să mai raporteze din interiorul Rusiei şi mulţi au părăsit ţara, inclusiv reporteri internaţionali de la canale precum CNN şi The New York Times. Dar o jurnalistă rusă, Yevgenia Albats, redactor-șef și CEO al publicației liberale și independente New Times, rămâne în țară. Ea i-a spus […]