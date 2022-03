Pfizer își va menține livrările de medicamente în Rusia

Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a anunțat că își va menține livrările umanitare de medicamente în Rusia și că vaThe post Pfizer își va menține livrările de medicamente în Rusia appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres