Prima doamnă a Ucrainei a mulțumit inclusiv R. Moldova pentru primirea caldă a ucrainenilor: ” Încălziți și salvați, se vor întoarce cu siguranță acasă. Cu căldura voastră în inimi”

O rachetă a lovit, luni, o stradă circulată dintr-un cartier din capitala Kiev. Imaginile cu momentul exploziei au fost publicate pe rețelele sociale. Explozia a avut loc în cartierul Kurenivka, din Kiev și a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Încă nu există informații despre eventuale victime. ️The moment of the missile hit in […]