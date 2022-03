Se relatează că sute de oameni au fugit cu mașinile din orașul Mariupol

09:30

Rusia i-a cerut Chinei asistență și sprijin militar pentru a continua invazia din Ucraina, informează mai multe instituții media americane. Financial Times, The New York Times și Washington Post au citat oficiali americani, potrivit cărora Moscova a solicitat echipamente militare și alt fel de asistență Beijingului încă de la începutul invaziei militare din Ucraina. Potrivit surselor Financial Times, Rusia va rămâne fără unele tipuri de arme până la mijlocul celei de-a treia săptămâni de război....