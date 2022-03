Președinta Maia Sandu a vizitat punctul de trecere a frontierei Palanca: Am demonstrat întregii lumi că suntem o țară mică cu o inimă mare

10:30

Actorul american William Hurt, cunoscut pentru roluri în pelicule precum „The Big Chill” sau „Kiss of the Spider Woman”, a murit la vârsta de 71 de ani. Hurt a murit duminică dimineață în casa lui din Portland, Oregon, a declarat unul dintre cei trei fii ai săi, Will, pentru The Hollywood Reporter. Acesta nu a divulgat cauza morții actorului.