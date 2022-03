ANTA a publicat tarifele majorate, care pot fi aplicate, începând de astăzi, de operatorii de rute de pasageri

19:00

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a semnat în această seară o cerere de aderare la Uniunea Europeană. „Astăzi semnăm cererea de aderarea a Republicii Moldova la Uniunea Europeană", a spus Maia Sandu. „Cetățenii Republicii Moldova demonstrează lumii că sunt un popor matur. Am demonstrat-o atunci când nu am permis tiraniei să se instaleze în țara ...