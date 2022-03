Biserica Ortodoxă rusă din Amsterdam rupe legătura cu Patriarhia Moscovei și condamnă războiul susținut de Patriarhul Kirill

09:20

Republica Moldova are posibilitatea să ofere refugiaților ucraineni locuri de muncă în domeniul IT, Zonele Economice Libere, sectorul construcției, industria textilă și HoReCa. „Aceste sectoare se confruntă în prezent cu lipsa locurilor de muncă", a spus Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în cadrul emisiunii...