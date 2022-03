VIDEO // Imagini din dronă cu amploarea dezastrului din Mariupol, bombardat constant de forțele ruse

Imagini filmate din dronă arată amploarea dezastrului din Mariupol, oraşul-port de la Marea Azov, din sudul Ucrainei, vizat de atacurile armatei ruse încă de la invazia Rusiei, în 24 februarie, scrie Hot News. Noi imagini filmate din dronă au fost publicate luni pe rețelele sociale și arată amploarea distrugerilor cauzate de bombardamentele constante ale armatei ruse în Mariupol. Aerial footage of Mariupol showing the extent of destruction caused by constant Russian shelling. People there say no...

