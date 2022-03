VIDEO // Serbia: Convoi de maşini cu litera Z, surprinse pe străzile din Belgrad

08:10

Fostul preşedinte american Barack Obama a anunțat duminică, pe Twitter, că a fost testat pozitiv la COVID-19 după ce a avut simptome uşoare, dar dă asigurări că se simte bine și spune că soția sa, Michelle Obama, care este vaccinată, nu s-a infectat. I just tested positive for COVID. I've had a scratchy throat for […]