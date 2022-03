Autobuz care transporta refugiați din Ucraina s-a răsturnat în Italia. O femeie a decedat

16:30

Jurnalistul american Brent Renaud, al cărui deces este raportat de autoritățile ucrainene, nu lucra pentru The New York Times. Acest lucru a fost anunțat duminică pe Twitter de reprezentantul publicației, Cliff Levy. „Suntem profund întristați de vestea morții jurnalistului american Brent Renaud în Ucraina. Brend era un fotograf și regizor talentat, dar nu se afla