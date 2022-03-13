Анонс мероприятий на 14 марта
Новости Приднестровья, 13 martie 2022 17:40
Анонс мероприятий на 14 марта
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11:50
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
9 martie 2022
8 martie 2022
5 martie 2022
4 martie 2022
17:50
10:00 Кукольный спектакль «Царевна-лягушка» для детей Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 10:00-17:00 Выставка-комплимент «Оратория во славу женщины» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 10:00, 12:00, 14:00 Цикл занятий для детей: мастер-класс «Шапка Гугуцэ» по созданию теневого настольного театра; театрализованная кукольная сказка «Легенда о Мэрцишоре»; занятия с детьми проекта «Творческий калейдоскоп» ...
3 martie 2022
18:10
Физкультурно-спортивное общество было создано под эгидой Министерства внутренних дел в 2003 году
2 martie 2022
1 martie 2022
21 februarie 2022
14:30
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
10:40
За неделю среднесуточные показатели упали с 632 до 446 случаев
20 februarie 2022
19 februarie 2022
20:10
Участвовали команды силовых ведомств. Победители - спортсмены Минобороны
17 februarie 2022
15:00
Приднестровская сторона планирует обсудить широкий комплекс актуальных проблем в переговорном процессе
10:30
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
16 februarie 2022
21:10
Молодёжь ОНФ организовала благотворительную акцию
19:20
С подростком и его семьей работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних
15 februarie 2022
07:20
В последующие сутки - небольшое повышение температуры воздуха
14 februarie 2022
12:50
Оперштаб при Президенте принял решение свернуть COVID-стационар на базе профилактория «Тиротекс» # Новости Приднестровья
Это связано со снижением числа заболевших
10:40
Говорили о COVID-статистике, о темпах вакцинации
13 februarie 2022
18:50
Приднестровская спортсменка в Минске завоевала бронзовую медаль
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