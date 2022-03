Ministrul rus de finanțe: Sancțiunile ne-au blocat rezerve de 300 de miliarde de dolari. Mizăm pe parteneriatul cu China

15:30

Un jurnalist de la New York Times a fost ucis în apropiere de Kiev, afirmă șeful poliției din regiune., potrivit Guardian și Nexta TV. Jurnalistul video Brent Renaud, în vârstă de 51 de ani, a fost împușcat când forțele ruse au deschis focul asupra unei mașini în apropiere de Irpin. Un alt jurnalist care se afla cu el în acel moment a fost transportat la spital pentru tratament în urma atacului. Wounded #American journalist was brought to Okhmatdet for medical care. pic.twitter.com/pmEV8sQval —...