(video) Risc sporit de deteriorare! Fără ghidare nu ai ce căuta într-un McDonald’s Drive Thru cu un Bugatti Chiron SS

13:40

BRABUS a decis să aducă şi sedanul Mercedes-Benz E-Class în familia rachetelor. Pentru prima dată modelul de performanţă E 63 AMG se ales cu unitatea de propulsie BRABUS ROCKET 900 V8 twin-turbo, care are să ofere, evident că, 900 de cai putere! Motorul V8 de sub capotă este practic făcut de la zero. Volumul său […] Articolul (video) Premieră: Pentru prima dată BRABUS încarcă sedanul E-Class cu 900 de cai putere apare prima dată în Autoblog.md.