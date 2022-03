Fostul sportiv, Ion Șoltoianu, reținut după ce a vrut să împuște un tânăr care își plimba câinele

11:50

UPDATE // 11:04 // Cel puţin nouă persoane au murit şi 57 au fost rănite în atacul aerian de duminică al forţelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, în vestul Ucrainei, în apropiere de graniţa cu Polonia, a anunţat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters. Potrivit guvernatorului, Rusia a lansat 30 de rachete asupra bazei militare. The consequences of the shelling in #Lviv region. pic.twitter.com/pjbEy1D9dS — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022 Forţele ruse au bombardat dumi...