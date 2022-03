O refugiată din Ucraina, jefuită de circa trei milioane de lei. Patru moldoveni au fost reținuți

12:40

Primarul orașului ocupat Dniprorudne a fost răpit de trupele rusești, scrie Kyiv Independent. Evhen Matviiv este al doilea primar răpit de soldații ruși de la izbucnirea războiului. ️ Mayor of occupied Dniprorudne kidnapped by Russian troops. Yevhen Matviiv is the second mayor Russian soldiers kidnapped since the war broke. “War crimes are becoming systemic,” said...