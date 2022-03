Refugiații nu vor primi câte 15 mii de lei din bugetul de stat. Un nou fals pe online

20:50

Președintele Partidului ”ȘOR”, Ilan Șor, a chemat conducerea țării să soluționeze problemele cetățenilor. Legat de aceasta, el a adus exemplul Estoniei, o țară membră a Uniunii Europene, care a redus astăzi accizele la importul de produse petroliere, alcool și energie electrică, pentru a opri creșterea prețurilor. Anume o astfel de soluție, a amintit Ilan Șor, formațiunea sa a propus acum câteva zile, dar puterea nu a acceptat-o. Acum, afirmă politicianul, conducerea țării are posibilitatea să se convingă de faptul că propunerea este una pe deplin îndreptățită. Am solicitat o reacție de la reprezentanții guvernului la declarația lui Ilan Șor. Ce răspuns am primit, vedeți în continuare.