Șapte decese și alte 395 de cazuri noi de infectare cu COVID, raportate în RM

O moschee în care se adăposteau peste 80 de adulți și copii, inclusiv cetățeni turci, bombardată la Mariupol Forțele ruse au bombardat o moschee în orașul-port Mariupol, unde s-au refugiat peste 80 de adulți și copii, inclusiv cetățeni turci. Despre aceasta a anunțat sâmbătă Ministerul de Externe al Ucrainei, fără a preciza dacă există victime. The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders. • More than 80 adults an...