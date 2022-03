O nouă convorbire telefonică, în desfăşurare între Scholz, Macron şi Putin

08:30

Niciun avans al Armatei Ruse în Ucraina, în ultimele 24 de ore; Ar fi în așteptarea reaprovizionării cu muniție Niciun avans al Armatei Ruse, în ultimele 24 de ore. Aceasta pare a fi intrat într-o pauză operațională, în așteptarea reaprovizionării cu muniție și a întăririlor. Potrivit analizei Institute for the Study of War (ISW), apelul la luptători din Siria făcut de Vladimir Putin și posibila operațiune de atacare a unei localități din Belarus, ieri, de către aviația rusă, în ceea ce pare a f...