Rusia pierde generali pe bandă în Ucraina. Un al treilea general rus a fost ucis în război

16:10

Atacul militar al Federației Ruse asupra Ucrainei a creat peste 2,5 milioane de refugiați ucraineni. În acest moment, din cei 2,5 milioane de ucraineni care au fugit din calea urgiei, peste 133 000 se află în Republica Moldova. Conform experților, numărul refugiaților ucraineni la 100 000 de locuitori în Moldova depășește cifra de 4124 persoane. Astfel, povara pe […] Articolul SUPPORT MOLDOVA TO HELP MORE! Peste 132 000 de refugiați din Ucraina se află astăzi în Republica Moldova