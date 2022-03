Jeffrey Sachs declară că Vestul ar avea de suferit de pe urma sancțiunilor mai mult decât Rusia

21:00

Ziua de joi va fi caracterizata de maxime de pana la 2-3 grade, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va cobori pana la minus 8, minu 9. Meteorologii anunta vreme rece, geroasa, cerul va fi acoperit, va fi uscat, fara precipitatii. Vantul va sufla cu o viteza de pana la 55 de kilometri la ora. Maxime de zero grade se vor inregistra la Soroca. In orasele sudice Cahul si Comrat va fi innorat cu maxime de un grad, minimile noptii se vor situa in jurul valorilor de minus 6, minus 7 grade.