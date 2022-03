Peste 130 mii de refugiați din Ucraina se află pe teritoriul țării noastre, anunță autoritățile

15:30

În localitățile din țară activează 78 de centre temporare de plasament pentru refugiați, iar procesul de identificare și amenajare a spațiilor continuă, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Dumitru Udrea, șeful Centrului Unic de gestionare a crizei, informează MOLDPRES cu referire la Direcţia comunicare și protocol a Guvernului. Prin efortul centrului au fost ...The post 78 de centre temporare de plasament pentru refugiați au fost deschise în Republica Moldova first appeared on Radio Orhei.