Borrell consideră că Occidentul a greșit, atunci când i-a promis Ucrainei aderarea la NATO

Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, consideră că Occidentul a făcut mai multe greșeli în relațiile cu Federația Rusă. Oficialul european susține că una dintre aceste greșeli este faptul că UE i-a promis Ucrainei aderarea la NATO. • „Sunt gata să recunosc că am făcut o serie de greșeli și că am pierdut ocazia ca Rusia să se apropie de Occident... Sunt lucruri pe care am putut să le facem mai bine, sunt lu...

