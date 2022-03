Un barbat, prins in timp ce transporta 3 490 pachete de tigari, ascunse in masina. Acestea urmau sa fie vandute ilegal in UE - FOTO/VIDEO

Un barbat, prins in timp ce transporta 3 490 pachete de tigari, ascunse in masina. Acestea urmau sa fie vandute ilegal in UE - FOTO/VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md