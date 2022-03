Costul preliminar al întreținerii unui refugiat în Moldova se ridică la 30 de dolari

16:20

Mai multe containere cu destinația Republica Moldova, care urmau să ajungă în porturile ucrainene, au fost redirecționate spre portul Constanța, România, ca urmare a situației din Ucraina. „Pentru a asigura livrarea acestor mărfuri către punctele de destinație, am solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii al României să permită operatorilor de transport... The post România permite transportarea prin portul Constanța a containerelor cu mărfuri moldovenești appeared first on Portal de știri.