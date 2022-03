De la începutul primăverii, inspectorii de mediu au împărțit amenzi în sumă de 9 mii de lei pentru pescuit ilegal

11:00

După ce Rusia a atacat Ucraina, aceasta a luat sub control două centrale nucleare, cea de la Cernobîl care nu mai este funcțională și cea de la Zaparojie, care este cea mai mare din Europa. În total, Ucraina are 15 unități nucleare, distribuite la cinci centrale nucleare – Zaporojie, Khmelnitski, Ucraina Sud, Rivne și Cernobîl, […] Articolul INFOGRAFIC/ Câte centrale nucleare are Ucraina și unde sunt amplasate apare prima dată în Ecopresa.