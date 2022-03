Mai multe fiole pentru tratarea malariei au fost transportate de IGSU din Republica Moldova în România

20:20

Cinci romane de debut au fost selectate pe lista lungă a Women's Prize for Fiction 2022, printre care „Build Your House Around My Body”, de Violet Kupersmith, supranumit „minunat şi contradictoriu” de The Guardian, şi „The Final Revival of Opal & Ne”, de Dawnie Walton, care figurează pe lista de lectură a lui Barack Obama, informează The Guardian.