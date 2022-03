FOTO // Pagubele provocate de război în Ucraina au ajuns deja la 100 de miliarde de dolari, susţine un consilier al lui Zelenski

11:10

Întâlnirea din Antalya dintre miniștrii de Externe Dmitro Kuleba (Ucraina) și Sergheo Lavrov (Rusia) a început cu puțin timp în urmă. Talks between the foreign ministers of Ukraine, Turkey and the Russian Federation on ending Russian aggression against Ukraine have commenced in Antaliya. pic.twitter.com/LUDCClMNaQ — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022