Europa se va schimba mai repede şi mai puternic sub impactul războiului din Ucraina, afirmă Macron

17:00

Sosirea trupelor ruse la două stații de comprimare a gazelor din estul Ucrainei prezintă un risc pentru aprovizionarea europeană, a avertizat joi operatorul gazoductului Ucrainei, deși nu au existat semne de impact imediat asupra fluxurilor, relatează Reuters, preluată de Hot News. #BREAKING: #Russian armed forces seized the compressor stations of the #Ukraine's Gas Transport System in #Kupyansk and #Novopskov, #Kharkiv region. • Employees under psychological pressure, as armed people have captu...